Forte de 15 ans d’expérience de scène, Syelle écrit ses premières chansons en 2019 à la suite d’événements qui l’ont poussée à recommencer sa vie à zéro. Plus là et Adieu, ses deux premiers titres, ont récolté ensemble plus de 35 000 écoutes en un an sur les plateformes numériques, un début prometteur pour l’autrice-compositrice-interprète. L’artiste travaille présentement sur un EP ainsi que sur quelques collaborations qui verront le jour en 2022.

Lune de miel évoque le début passionnel (et aveugle) d’une idylle qui se termine soudainement lorsque la face cachée de son partenaire est enfin dévoilée. Fidèle à elle-même, Syelle incarne l’émancipation et l’audace de faire des choix pour soi, au travers une féminité libre et assumée. Son texte ludique et empreint d’autodérision est porté par une musique décidément pop, signée Christophe Martin (Souldia, Zagata), un des réalisateurs les plus prolifiques de l’heure!

Découvrez la chanson Lune de miel de Syelle sur les ondes de Rouge fm!

