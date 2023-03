Avant même de pouvoir parler, Trudy fredonnait. Dès l’âge de 8 ans, elle suit des cours de chant qui l’amènent à participer à une multitude de concours dans lesquels elle excelle. Proclamée chanteuse la plus prometteuse à plusieurs reprises au Festival de musique Ontario-Québec, en plus d’être honorée au Conservatoire de musique de Toronto deux années de suite, Trudy a fait des prestations musicales dans plusieurs émissions de télévision dont L’Heure de Gloire avec René Simard, au Téléthon des Étoiles et au Gala Révélation.

À l’âge de 15 ans, Trudy se joint à l’équipe de talents de DAZMO, une maison montréalaise spécialisée dans la création, la composition musicale et l'écriture de musique pour la synchronisation. Elle prêtera alors sa voix et sa musique à différents films, émissions de télévision et publicités. Sa passion pour la musique l’amène à étudier la musique jazz au Cégep de Saint-Laurent.

En 2014, Trudy se voit offrir l’opportunité de chanter en duo avec Garou sur son album de Noël, Happy XMAS, ce qui attire l’attention du public français et l’amène à participer à l’émission de télévision de renommée internationale The Voice en France en 2015, dans laquelle elle se taille une place jusqu’en demi-finale. Pendant son séjour en France, de belles opportunités se présentent à elle alors qu’elle signe un contrat de 3 ans pour deux albums country-pop. Un album complet est enregistré et trois vidéoclips sont produits.

À son retour à Montréal en 2019, Trudy participe à la populaire émission de téléréalité Occupation Double. Grâce à sa belle personnalité, son charisme et son authenticité, Trudy remporte le vote du public et est couronnée gagnante de cette édition. Pendant l’émission, sa chanson I'll Just Go Solo est visionnée plus de 472 000 fois sur You Tube.

Parallèlement, Trudy est une mannequin accomplie depuis l’âge de 14 ans. Trudy a été le visage de nombreuses campagnes mode pour, entre autres, Dynamite, Garage, Guess, La vie en rose, Reitmans, RW&Co, Laura et Le Château. L’artiste aux multiples talents a également obtenu un rôle récurrent dans l’émission de télévision québécoise Deal or No Deal, pendant 7 ans. Son talent d’actrice l’a amené à jouer le rôle de Mme Jenkins pour A Christmas Carol présenté au THÉÂTRE RIALTO à Montréal.

En 2022, après des expériences tumultueuses dans l’industrie de la musique, Trudy décide de prendre les rênes de sa carrière de façon indépendante. Tous ces événements lui ont permis de se redéfinir en tant qu’artiste et de devenir celle qu’elle a toujours voulu être. Elle souhaite aujourd’hui prendre le plein contrôle créatif de sa musique et de sa carrière. L’auteure-compositrice-interprète montréalaise est impatiente de dévoiler son prochain album, Go Solo, au printemps 2023.

Découvrez dès maintenant la chanson Go Solo (vf) de Trudy sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!