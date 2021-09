Vendou est un rappeur mais pas n’importe lequel : originaire de Montréal, il utilise la musique comme l’exutoire d’une trop grande sensibilité. Se laissant guider par les lois naturelles et cosmiques, son art se veut un échange intime, parfois intense, au cœur de l’esprit.

Depuis le début de l’année 2018, Vendou cumule les sorties de qualité. Que ce soit en solo (TDG, Doux Or Die, Exotique, 1Time, Dove, Par Chez Nous, Trèdou & Trèdouluxe), en groupe (L’amalgame & Les Fourmis) ou en collaboration (FouKi, Qualité Motel, Kirouac & Miro), son timbre de voix unique, son débit impeccable et sa plume littéraire ne laissent personne indifférent.

Ajoutez à cela plus de 200 spectacles à travers le Québec, la France et la Belgique, un passage remarqué au festival Vue sur la relève (5 prix), une nomination au GAMIQ pour l’EP Hip Hop de l’année et une deuxième place provisoire lors de l’édition 2020 des Francouvertes et vous obtiendrez le canevas parfait d’un artiste de chez nous en fulgurante ascension. Ayant présenté son premier album complet MILLÉNIUM en avril 2021, le rappeur le plus doux continue de sillonner les routes du Québec.

Cherchant constamment à élever son art, son âme et son esprit, Vendou propose Parfait, une chanson qui a pour thème l’acceptation, le changement et la valorisation de soi au travers des épreuves que la vie et le temps nous imposent. Parce qu’à force de se demander « il est où le bonheur? », on en oublie souvent l’essentiel...

Découvrez la chanson Parfait de Vendou sur les ondes de Rouge fm!