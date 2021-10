Écoutez l'entrevue de Seb Lozon avec Patrice Michaud

4 ans après Almanach, l'auteur-compositeur-interprète et maintenant animateur Patrice Michaud est de retour avec Grand voyage désorganisé. Un album où il s'est fait confiance et où il a tenté de nouvelles expériences. En conversation avec Seb Lozon, il revient sur les débuts de sa carrière et sur le processus de création de ce plus récent ouvrage.