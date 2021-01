10 cadeaux irrésistibles pour attiser la flamme à la St-Valentin

Encore une boîte de chocolats en forme de cœur pour la Saint-Valentin ? Vraiment ? L’être aimé mérite certainement mieux surtout en confinement ! Bonne nouvelle : Rouge a fait ses recherches, et on vous propose 10 suggestions pour aider Cupidon à viser dans le mille. On a même trouvé des idées qui raviront le Grincheux de la Saint-Valentin.

En manque… d’inspiration ? Choisissez un cadeau qui correspond vraiment à la personnalité de l’être aimé. Elle a toujours froid ? Dénichez la couverture la plus chaude ! Il s’ennuie de la mer et du sable chaud ? Envoyez-le dans le Sud… sans quitter le confort de votre foyer. Elle est difficile ? Offrez un forfait romantique à personnaliser à l’envi.

Et n’imaginez pas pouvoir attendre minuit moins une pour acheter un petit cadeau de Saint-Valentin à votre douce moitié cette année. Pandémie oblige, vous devez y penser dès maintenant si vous voulez recevoir votre colis à temps pour le 14 février. Vous ne voudriez tout de même pas passer à côté de la fête des amoureux ?

Pour vous aider dans vos préparatifs, on vous a concocté cette liste de 10 idées cadeaux toutes plus séduisantes les unes que les autres.

Pour le ou la séduire de nouveau

Ce mélange de 10 huiles essentielles sensuelles promet une expérience d’aromathérapie enivrante. On vous fait confiance pour la suite !

Huile à massage des amoureux, de Province Apothecary, 32 $

Acheter

Pour ceux qui aiment leur petite routine

Impossible de parler de Saint-Valentin sans évoquer le classique bouquet de fleurs. Vous ne voulez pas passer pour une personne dépourvue d’imagination ? Troquez la douzaine de roses pour un agencement de fleurs séchées, tellement moins éphémères. (Et si votre douce moitié vous demande si vous vouliez ainsi souligner votre amour éternel, répondez oui !)

Bouquet de fleurs séchées bleu et vert pastel, de Plantzy, 28 $

Acheter

Pour l’écolo qui sommeille en elle

Honnêtement, qui peut soupçonner que cette pierre noire est en fait constituée de déchets vitrifiés ? Ici, les joaillières ont combiné une pierre semi-précieuse (agate, amazonite, aventurine ou améthyste, vous avez le choix) à leur fameuse « cinderelite ». Parfait pour celles qui ont l’environnement à cœur.

Collier Cœur-à-l’envers deux couleurs, de Cinderella Garbage, 125 $

Acheter

Pour les gourmands au budget limité

Les adeptes de chocolat bean-to-bar grimperont au 7e ciel en goûtant cette tablette chocolatée. Du bonheur en barre : du bon chocolat 70 % et des éclats de caramel salé, le tout fabriqué amoureusement à Montréal.

Éclats de caramel salé, d’Avanaa en collaboration avec Dinette Nationale, 10,25 $ en édition limitée

Acheter

Pour les snowbirds déçus

À défaut de passer la Saint-Valentin dans le Sud cette année, offrez-lui des bougies parfumées évoquant la fragrance de la crème solaire, mais aussi l’odeur de la mer et sa brise saline. Et puis, quoi de plus romantique qu’un dîner aux chandelles ?

Duo de bougies Mer, de Dimanche matin, 42 $

Acheter

Pour celle qui a des attentes élevées

Des chambres au cachet rustique chic, un restaurant gastronomique et un spa avec vue imprenable sur les Appalaches, le tout en pleine nature : Le Sainte-Hélène est un vrai petit joyau. Bien sûr, il faudra attendre l’assouplissement des consignes sanitaires pour profiter de cette escapade romantique comprenant une nuitée pour deux et un accès au spa nordique, mais la beauté de ce forfait, c’est qu’il n’a aucune date d’expiration.

Forfait Le Sainte-Hélène Auberge & spa nordique, de Coffrets Prestige, 179,99 $

Acheter

Pour le Grincheux de la Saint-Valentin

Pourquoi bouder son plaisir ? Pas besoin d’une occasion spéciale pour ouvrir une bonne bouteille ! Chaque colis contient un vin québécois surprise (des bulles, un rouge, un blanc ?) sélectionné avec soin par un sommelier juste pour vous.

Coffret cadeau Vins du Québec format prestige, de La Boîte à vins, 49,99 $

Acheter

Pour la nouvelle maman épuisée

Quoi de plus relaxant que de déguster une tisane apaisante dans une jolie tasse ? Offrez-lui une pause bien méritée grâce à ce coffret qui lui permettra de découvrir le goût sucré et floral Crème à la lavande, le mélange zéro stress Tulsi tranquillité et les arômes gourmands de Nuits de valériane.

Ensemble Relaxation, de David’s Tea, 29,50 $

Acheter

Pour celle qui a toujours froid

Vous l’aimez à la folie, mais vous n’en pouvez plus de ses petits pieds glacés au cœur du mois de février ? Voici le présent parfait pour déclarer votre amour tout en assurant son bien-être (et le vôtre !).

Couverture en sherpa garnie de cœurs, de Victoria’s Secret, en solde à 50,82 $ au lieu de 98,74 $

Acheter

Pour le chum qu’on s’apprête à laisser

Même si vous n’avez pas prévu de rupture dans les prochaines semaines, peut-être que ce cadeau finira par causer des tensions. On vous aura averti !

Casque de jeu, de Micolindun, 35,99 $

Acheter

On vous avait dit qu’on en avait pour tous les gouts. On vous souhaite de passer une superbe Saint-Valentin avec l’être aimé.

Joyeuse St-Valentin les amoureux!