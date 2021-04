10 suggestions de cadeaux locaux pour la fête des Mères

À court d’idées pour gâter maman à la fête des Mères? Les mamans, grands-mamans et belles-mamans importantes dans ta vie méritent mieux que du chocolat – il lui reste sûrement un bout de lapin de Pâques – ou un bouquet de fleurs – classique, gentil, mais banal.

Même à distance (eh oui, pas le choix encore cette année!), assure-toi de rendre cette journée des plus mémorables en leur faisant livrer un petit quelque chose sur le pas de leur porte. Encore mieux : surprends-les avec un bijou fabriqué à La Malbaie, une bougie faite à la main à Montréal ou de la maroquinerie assemblée dans un atelier de Toronto.

Toujours pas convaincu? Ne procrastine pas trop si tu veux que ton colis arrive à temps pour le 9 mai! Voici 10 marques d’ici – et leurs fantastiques créations – à découvrir sans plus tarder.

La joaillière Bénédite Séguin s’inspire de la nature. Pour façonner ses bijoux en argent sterling, elle prend carrément l’empreinte des plantes qu’elle aime, ici des fleurs de lilas. Manque juste leur parfum enivrant. Quand on te dit qu’il y a mieux qu’un bouquet de roses!

Boucles d’oreilles lilas japonais, de L’Amulette, 80 $

Roots, c’est bien plus que des cotons ouatés ou des casquettes à l’effigie d’un castor! Depuis plus de 45 ans, la marque canadienne emblématique confectionne ses accessoires de maroquinerie à Toronto. Tu pourras donc dire à maman qu’avant d’aboutir entre ses mains, son chic sac-ceinture est passé entre les mains expertes d’une dizaine d’artisans chevronnés dans la Ville reine. Pas pire, non?

Petit sac-ceinture en cuir Cervino, de Roots, 108 $ (offert dans plusieurs couleurs)

En plus d’être beaux, les flacons (écoresponsables) de la marque montréalaise BKIND ne contiennent que du bon. Cette lotion végétalienne, par exemple, n’est pas faite à base d’eau, mais plutôt avec de l’aloès et de l’huile d’abricot, en plus de l’extrait de lavande et de l’arôme de noix de coco.

Lotion corporelle noix de coco et lavande, de BKIND, 36 $

Si ta maman faisait sa crème Budwig ou son kéfir dans les années 1980, il y a fort à parier qu’elle adorera préparer son propre kombucha. Cet ensemble contient tout ce qu’il lui faut pour s’initier à la chose : une mère kombucha (ça ne s’invente pas!), du sucre et différents thés.

Ensemble de démarrage 1 gallon suprême kombucha, de Brew Your Bucha, 94,99 $

Saison après saison, la joaillière montréalaise Anne-Marie Chagnon réinvente son art avec créativité. Ce nouveau bracelet de perles et de cuir n’a rien à voir avec les perles de ton arrière-grand-mère et, pourtant, il est tout aussi chic.

Bracelet Geraldine, d’Anne-Marie Chagnon, 99 $ (offert dans 3 couleurs)

Jardiner, c’est tendance! Plutôt que des fleurs coupées qui se flétriront en une semaine ou deux, offre donc un trio de fleurs comestibles (capucine, pensée et camomille) qui fleuriront dans le jardin tout l’été. Pot biodégradable compris !

Ensemble de semences Trio de fleurs comestibles, de Mano Verde, 24,99 $

Cette bougie au design contemporain n’a rien d’éphémère. Une fois qu’elle sera complètement consumée, maman pourra garder le contenant de ciment en souvenir.

Bougie en cire de soya Souvenirs d’été, d’Esser, 40 $ (plusieurs autres fragrances offertes)

Puisqu’il faut bien nourrir la marmaille et planifier les menus chaque semaine, autant le faire dans un carnet joliment illustré par une artiste d’ici. Pour la maman qui aime par-dessus tout les cadeaux pratico-pratiques.

Duo en cuisine, de Lili Graffiti, 35,70 $

Si elle préfère l’Earl Grey au cold brew, elle sera ravie de déballer ces 12 thés et infusions bienfaisants. Même BuzzFeed les a mis parmi ses favoris! Et dans une théière rose, c’est encore meilleur!

Coffret dégustation La maman duchesse, de Davids Tea, 49 $ (au lieu de 66 $)

Elle est adepte du vrac? Elle envisage un mode de vie zéro déchet? Elle aime les accessoires au design simple confectionnés localement? Voilà un présent futé qui trouvera assurément sa place à la maison.

Ensemble zéro déchet, de Dans le sac, 38 $