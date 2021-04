Des trouvailles à moins de 10$ à temps pour l’été

La belle saison est à nos portes et c’est le temps de sortir profiter des chauds rayons du soleil! C’est aussi le moment de prendre soin de vous et de vous préparer pour cette belle saison. Quels que soient vos besoins, et votre budget, il est possible de faire de belles trouvailles sous la barre des 10$ sur le site internet pour être prêtes pour l’été.

Pour un nouveau look sans trop dépenser

Vos vêtements d’été n’attendent que les beaux jours. Voilà que vous aimeriez bien avoir quelques nouveaux morceaux pour agrémenter votre garde-robe de l’an passé, mais votre budget est plutôt restreint ces temps-ci. Ceintures, foulards, souliers, colliers, boucle d’oreille; choisissez parmi plusieurs accessoires disponibles en ligne à très petit prix afin de créer un nouveau look avec vos vêtements existants.

Pour prendre soin de soi

L’hiver a été dur pour votre peau? C’est le temps de faire une cure de jeunesse! Faites une soirée avec des amies qui ont, elles aussi, besoin d’une pause pour se renouveler de la tête aux pieds. Pensez choisir une bonne crème hydratante pour le corps, un masque pour le visage, des bandes pour nettoyer vos pores, et un traitement complet pour préparer vos pieds à la saison des sandales. Vous vous sentirez comme neuve après tous ces petits traitements et serez fin prêtes à montrer un peu plus de peau sous le soleil chaud.

Pour se refaire une beauté

Changez votre look et osez la couleur à petit prix! Rouge à lèvres, gloss, crayons pour les yeux, faux cils, gel maquillant pour sourcils…Profitez-en pour vous procurer les bons pinceaux ou éponges pour votre maquillage. Il est important de les renouveler afin d’éviter les bactéries qui s’y logent parfois après plusieurs mois d’utilisation. Il est facile de trouver des produits qui vous conviennent et qui donneront un peu d’éclat à votre beauté naturelle. Avouez qu’il n’y a rien comme un nouveau rouge à lèvres pour se redonner confiance!

Pour se remettre à l’entraînement

Vous avez manqué de temps ces derniers mois pour bouger autant que le vouliez. Il est temps de vous y remettre, mais pas sans d’abord vous être procuré un nouvel ensemble sport. Tout le monde sait qu’avoir un nouveau « kit » motive à sortir bouger! Camisole, short, soutien-gorge, bandeau et espadrilles neufs sauront vous donner le goût de fouler les rues au pas de course. N’oubliez pas d’apporter votre musique favorite dans vos oreilles avec de nouveaux écouteurs sans-fil. Allez, courez!

Pour des ongles tendances

C’est si facile de changer son vernis selon sa tenue alors pourquoi ne pas le changer cette couleur foncée de l’hiver pour quelque chose de plus coloré et estival? Adoptez une palette qui a du punch et faites de vos ongles la tendance qui déterminera votre look.

Pour une terrasse de 5 à 7

Vous attendez avec impatience la hausse du mercure pour organiser un 5 à 7 avec vos amies. En attendant, trouvez en ligne des accessoires qui donneront un look « Instagram » à votre terrasse! Coussins, chaises lounge, chandelles, lumières, fleurs, plantes, parasol…Redorer l’image de votre cour à peu de frais et soyez prêtes pour la première soirée au-dessus de 20 degrés!

Il y a tant de façon de se préparer pour l’été et ce, sans avoir à trop dépenser!