Doit-on conserver TOUS les dessins de nos enfants?

PRÉSENTÉ PAR

Êtes-vous de ces parents qui n’oseraient JAMAIS jeter un des dessins de leurs enfants, tellement ils sont fiers du talent de leurs artistes en herbe? Vos placards craquent-ils sous le poids des chefs-d’œuvre de vos tout-petits? Vous ne savez plus de quelle couleur est la porte de votre frigo car elle est entièrement tapissée des gribouillages de votre petit dernier? Vincent Bolduc a tenté de vous venir en aide, ce matin, dans le cadre du segment On est en famille présenté par Souris Mini sur les ondes du 107,3 Rouge!

Alors, quoi garder? Quoi jeter? Comment faire le tri?

« Tu te fais une chemise assez petite, étroite, ce que tu peux tolérer comme espace, et tu ne peux jamais garder plus que ça! Et tu fais le tri régulièrement. Si le dessin est récent, il a l’air plus beau, c’est émotif. Mais regarde-le un an plus tard et tu réaliseras qu’il n’est peut-être pas si super que ça finalement… Chaque fois que tu veux en ajouter un, tu dois en enlever un et, si tu n’es pas capable de faire le tri, tu demandes conseil à un autre membre de la famille », a expliqué le nouveau collaborateur de l’émission LA GANG DU MATIN avec Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Ève Côté.

« Ce n’est pas un cadeau à faire de donner à ton enfant qui part en appartement une boîte pleine de dessins qu’il ne saura pas où mettre… Ce n’est pas si intéressant, sauf si ton enfant devient un artiste visuel de renom. En fait, même les premiers dessins de Picasso ont probablement tous l’air de la même affaire de toute façon! », a ajouté avec humour Vincent Bolduc.

Et rassurez-vous! Tous les psychologues le confirment : il ne faut pas accorder trop de signification aux dessins de ses enfants. Même si ceux-ci sont parfois violents (ou même sanglants!), ça ne veut pas dire que votre enfant est un futur criminel ou un psychopathe en devenir, il exprime seulement ses émotions par l’art.

Vous aimeriez gagner votre carte-cadeau de 100 $ chez Souris Mini, créateur de vêtements pour enfants de 0 à 12 ans? Inscrivez-vous à notre concours ici et écoutez le nouveau segment On est en famille avec nos experts Jessica Barker et Vincent Bolduc, les jeudis à 6 h 35, dans l’émission LA GANG DU MATIN au 107,3 Rouge!