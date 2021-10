Doit-on partir en voyage avec ou sans ses enfants?

PRÉSENTÉ PAR

L’automne vient à peine de débuter que, déjà, vous vous sentez au bout du rouleau et ressentez une envie irrésistible de prendre quelques jours de vacances. Mais une question demeure : partir en famille, seul ou en amoureux? Vous venez tout juste d’évoquer ces deux dernières options qu’un intense sentiment de culpabilité vous envahit! Devriez-vous plonger et vous évader en « abandonnant » vos enfants? Vincent Bolduc a tenté de vous conseiller, ce matin, dans le cadre du segment On est en famille présenté par Souris Mini sur les ondes du 107,3 Rouge!

« On se sent coupable la première fois qu’on le fait, qu’on parte seul ou en couple, sans les enfants. Mais il est important de se garder du temps en amoureux, même si c’est pour une courte période. On peut aussi varier les configurations. Par exemple, on peut partir un seul week-end avec un seul enfant », a expliqué le nouveau collaborateur de l’émission LA GANG DU MATIN avec Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Ève Côté.

« Les vacances apportent aussi leur lot de stress. On se met une pression énorme sur les épaules pour que tout soit parfait, qu’on soit avec ou sans les enfants. En fait, une étude de l’Université de Washington a même démontré que le sommet des demandes de divorce survient APRÈS les vacances quand on est parents! Le but est donc d’en faire moins et de ralentir pour savourer ce moment de détente », a ajouté Vincent Bolduc qui vient lui-même de vivre son premier voyage en solo, loin de ses enfants.

Un dernier conseil de Vincent : « Il faut savoir que si vous partez en voyage avec vos enfants, vous devez absolument prendre une assurance-santé pour toute la famille. Parce que, oui, c’est immanquable, les enfants tombent TOUJOURS malades, que vous partiez en vacances avec ou sans eux! ».

