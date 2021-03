L’entreprenariat autochtone féminin : Une histoire inspirante!

Présenté par

Le saviez-vous? Le Canada compte quelque 23 000 femmes entrepreneures autochtones, et les femmes autochtones y sont proportionnellement deux fois plus nombreuses à lancer une entreprise que les autres femmes! On retrouve au centre de leurs activités l’importance de la communauté et de leurs rôles au sein de la famille, leur permettant d’offrir des produits et services innovateurs.

Les femmes entrepreneures font toutefois face à plusieurs défis majeurs et c’est surtout au niveau du financement, reflétant les modèles d’entreprises qui ne sont pas propres à la culture autochtone, qui rend l’atteinte des objectifs plus difficiles et est définitivement un frein à l’entrepreneuriat autochtone. Les stéréotypes et préjugés institutionnalisés font également obstacle aux femmes des différentes communautés, sans compter le manque de formation et d’éducation, ainsi que l’accès restreint à la technologie.

L’histoire de Sinipi Pashin, connue sous Sylvie Basile, de la communauté innue d’Ekuanitshit, est celle d’une femme inspirante qui, malgré les difficultés bien présentes, se démarque de celles des autres. Alors que l’on voit souvent dans les médias les hommes comme chefs, il est facile d’oublier que les femmes ont elles aussi beaucoup d’influence dans la communauté. À Ekuanitshit, presque 100% des gestionnaires sont des femmes et elles cherchent d’abord et avant tout à susciter la fierté auprès des jeunes innus. C’est ce que Sylvie tente de faire chez elle.

Très scolarisée, elle possède au BACC en administration des affaires, un certificat en intervention communautaire et poursuit ses études afin d’obtenir un certificat de perfectionnement et en transmission des langues autochtones. Elle enseigne aussi l’histoire autochtone dans les écoles et du milieu des affaires de la Côte-Nord. Sylvie s’est même impliquée en politique alors qu’elle fût, pendant 3 ans, conseillère élue dans le Conseil de bande de sa communauté. Très ricaneuse, à l’image des femmes innues, elle sait promouvoir son talent entrepreneurial grâce au savoir-faire traditionnel communiqué de génération en génération.

Avec les femmes de sa communauté, elle travaille dans la transformation de petits fruits typiques de la région en confitures. Les airelles, la chicoutai et les bleuets sont au cœur de sa production 100% artisanale et permettent de faire rayonner les produits de la Côte-Nord. La cueillette des fruits a toujours été important dans le mode de vie traditionnel des autochtones et elle est encore à ce jour une belle façon de côtoyer le territoire et de renforcer les liens tissés entre la communauté et la terre, pour ainsi transmettre les traditions ancestrales.

Les confitures et la cuisine traditionnelle innues attirent d’ailleurs l’attention de grands chefs du Québec, entre autres lors de dégustation organisée par Tourisme Côte-Nord à Montréal en novembre 2019. La vague d’achat local associé à la pandémie a d’ailleurs permis à Sylvie d’avoir le vent dans les voiles tout en lui offrant la possibilité de rêver plus grand. Elle a comme objectif à long terme le développement des affaires et l’enseignement afin de faire perdurer la culture autochtone et son histoire.

