La 48e édition du Festirame d’Alma promet 9 jours de festivités

Le Festirame est de retour à Alma, du 2 au 10 juillet prochains, pour sa 48e édition! Cette grande fête populaire alliant sports de rames et culture proposera cette année une programmation diversifiée comptant près de 50 événements en présentiel, en virtuel ou sous forme de spectacles spontanés présentés un peu partout dans la ville.

Des spectacles pour tous les goûts

Durant 9 soirs consécutifs, des artistes de tous les horizons monteront sur scène pour divertir les festivaliers. Parmi ceux-ci, notons la présence de Marie Mai, Bleu Jeans Bleu, FouKi, LaF, Claudia Bouvette, QW4RTZ, Voivod et Les Grandes Crues. Des artistes mystères et des spectacles éphémères s’inviteront aussi à la fête, tout au long de l’événement. Restez à l’affût et suivez la page Facebook du Festirame pour tous les détails!

Des dizaines de chaloupes à rames à l’assaut du lac Saint-Jean!

Aussi à ne pas manquer le samedi 3 juillet, le marathon Proco, un incontournable du festival qui attire chaque année de nombreuses équipes de chaloupes à rames, une embarcation typiquement conçue pour affronter les vagues de cette véritable mer intérieure qu’est le lac Saint-Jean!

Cet événement majeur dans la région est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de plus de 200 bénévoles qui s'impliquent à toutes les étapes du Festirame, de la planification à la réalisation.



Gagne ton festival avec Bell sur les ondes de Rouge!

Rouge vous invite à participer au grand concours Gagne ton festival avec Bell, du 25 au 30 juin, en vous rendant sur la page concours (ajouter le lien). Les 200 premières personnes inscrites auront droit à un lien pour visionner en direct le spectacle de Bleu Jeans Bleu, le lundi 5 juillet à 20 h 30 ! À gagner : plus de 3 000 $ en prix, dont un forfait VIP pour deux personnes pour assister à l’édition 2022 du Festirame (incluant deux nuitées et les restos). Des billets pour la programmation en ligne, ainsi que des kits du festivalier d'une valeur de 250 $ chacun seront également tirés au sort, parmi tous les participants.

Tous les détails sur les ondes de Rouge ou au Rougefm.ca.

Info Festirame

Dates : 2 au 10 juillet

Site : Place Festivalma

Prix : entre 0 $ et 40 $ par spectacle (gratuit sur présentation du passeport ou d’un billet du Festirame)

Informations supplémentaires : Festirame.com