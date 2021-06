La Fête du Lac des Nations présentée en mode hybride cette année

Malgré l’amélioration constante de la situation sanitaire au Québec, les organisateurs de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance ont décidé de s'en tenir au plan de match original, soit une édition hybride qui permettra au plus grand nombre possible de festivaliers d’y participer, de manière amusante et sécuritaire!

Présenté du 14 au 17 juillet prochains, cet événement familial comprendra des spectacles en salle qui seront diffusés simultanément via la plateforme LePointDeVente.com

Un mini-festival pour toute la famille… dans sa cour arrière!

Au total, 9 artistes monteront sur les 2 scènes du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, durant les quatre soirs de festivités : France D’Amour et Émile Bilodeau (mercredi), Offenbach Acoustique et Kaïn (jeudi), Hughes Diamond of Rock et Valaire (vendredi), ainsi qu’Arthur L’Aventurier, The Lost Fingers et Marie Mai (samedi).

Dédiés à toute la famille, ces spectacles seront l’occasion idéale d’organiser un « mini-festival » à la maison et d’assister à des diffusions web en direct, dans le confort de son salon, sur son balcon ou dans sa cour arrière!

L’édition régulière de la Fête du Lac des Nations de retour en juillet 2022

Même si l’édition 2021 de la Fête du Lac des Nations aura lieu uniquement en salle et en ligne en raison de la pandémie, les festivaliers pourront se reprendre l’an prochain avec le retour de l’édition « régulière » de cet événement culturel incontournable. Pour l’occasion, une trentaine de concerts aux styles variés seront présentés sur trois scènes du parc Jacques-Cartier de Sherbrooke.

Les participants auront également la chance d’assister aux Grands feux Bell, une compétition pyromusicale de calibre nord-américain qui en met chaque année plein la vue aux spectateurs! L’édition 2022 de la Fête du Lac des Nations proposera aussi des activités pour toute la famille, incluant des jeux gonflables, une section consacrée aux artisans, ainsi que le plus grand parc de manèges temporaire en Estrie, et ce, en plein cœur de la ville de Sherbrooke!

Un forfait VIP pour la Fête du Lac des Nations 2022 à gagner sur les ondes de Rouge!