La Fondation Véro & Louis vous invite à participer à sa campagne de chaussettes

Vous souhaitez avoir les pieds bien au chaud tout l’hiver, tout en contribuant à une cause importante? Bonne nouvelle! La Fondation Véro & Louis s’associe à Rouge FM pour sa campagne de chaussettes qui vise à amasser des fonds qui lui permettront de poursuivre sa mission, celle de créer des milieux de vie pour des personnes autistes de 21 ans et plus, présentant ou non une déficience intellectuelle.

« On invite les gens à se procurer en grand nombre les chaussettes de la Fondation et à nous aider à continuer à faire une différence dans la vie des familles qui ont un adulte autiste qui demandera toujours un encadrement constant. En plus, elles sont belles et confortables et garderont vos pieds au chaud! Et à l’approche de Noël, ça s’offre bien en cadeau, peu importe l’âge! », ont déclaré Véronique Cloutier et Louis Morissette, les co-fondateurs de la Fondation Véro & Louis créée en 2016.

Arborant le célèbre slogan Différent comme toi, ces chaussettes sont en vente sur le site de la Fondation Véro & Louis ou dans l’une des 324 succursales participantes Jean Coutu du Québec, à des prix variant entre 25 $ et 30 $ par paquet de trois ou quatre paires. S’harmonisant à tous les styles, ces bas sont offerts en différents modèles (sport, unis et à motifs) et en plusieurs couleurs qui conviendront autant aux enfants et aux juniors qu’aux femmes et aux hommes.

Afin de répondre aux objectifs de la Fondation Véro & Louis, la livraison des chaussettes achetées en ligne sera assurée par Groupe TAQ. Cette entreprise de Québec qui embauche majoritairement des employés vivant avec une limitation fonctionnelle, comme le trouble du spectre de l’autisme, est également en charge de la livraison des t-shirts de la Fondation.

Les chaussettes de la Fondation Véro & Louis, la plus agréable façon de véhiculer un message d’inclusion, d’unicité et d’ouverture… de la tête aux pieds!