Le Festif! de Baie-Saint-Paul vous invite à sa 12e édition haute en couleur

Plus de 50 artistes se donnent rendez-vous cet été dans la magnifique région de Charlevoix, pour la 12e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul qui se déroulera du 21 au 25 juillet! Parmi ceux-ci, mentionnons la présence de FouKi, Cœur de Pirate, Elisapie, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Michel Rivard, The Barr Brothers et Marie-Pierre Arthur.

De la magie plein la vue!

Mise sur pied en pleine pandémie, l’édition 2021 du Festif! promet de faire honneur à la magie légendaire qu’a réussi à créer l'événement au cours de ses douze ans d’existence. Pour l’occasion, une dizaine de scènes extérieures seront déployées en périphérie de la ville, afin d’offrir aux festivaliers une expérience haute en couleur!

Comme le veut la tradition, ce rassemblement incontournable de la scène musicale québécoise mettra également l’accent sur l’engagement local, l’écoresponsabilité, l’audace et la créativité qui sont devenus ses marques de commerce.

Des artistes de tous les horizons musicaux

Provenant en grande majorité du Québec, les artistes en vedette cette année au Festif! de Baie-Saint-Paul miseront encore une fois sur la variété en se faisant les fiers représentants de différents styles et courants musicaux, du hip-hop au rock, en passant par la pop.

Quelques spectacles à ne pas manquer : Alaclair Ensemble, Zach Zoya, The Franklin Electric, Flore Laurentienne, Beyries, Men I Trust, Comment Debord, Alex Burger, We Are Wolves, Plants and Animal, Corridor, Choses Sauvages, Mon Doux Saigneur, Les Shirley et Steve Hill qui présentera un concert hommage à nul autre que Jimi Hendrix!

La capacité des sites oscillera entre 50 et 250 personnes, tandis que les mesures sanitaires seront scrupuleusement respectées sur l’ensemble du territoire afin de garantir la santé et la sécurité des festivaliers. Mais n’ayez crainte : les organisateurs assurent que, malgré ces précautions d’usage, l’ambiance exceptionnelle du Festif! demeurera fidèle à sa réputation!



