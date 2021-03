Les solutions aux problèmes de surendettement

Avoir des problèmes avec ses finances peut rapidement devenir une source de stress. Pour plusieurs, les dettes prennent beaucoup de place dans leur quotidien, et lorsque les problèmes s’accumulent, il est souvent difficile de s’en sortir.

Est-ce que j’ai trop de dettes ?

À quel moment est-il temps de se dire que nos dettes ont pris le dessus ? Le surendettement peut être le résultat de plusieurs facteurs: une maladie, une séparation, des imprévus ou une perte d’emploi. Quelle que soit la raison de vos problèmes financiers, ceux-ci ont un impact sur votre dossier de crédit, avec vos créanciers et fort probablement sur votre moral.

Les 7 signes du surendettement

Empruntez-vous toujours de l’argent pour joindre les deux bouts ? Êtes-vous incapable de payer votre loyer le premier du mois ? Utilisez-vous vos cartes de crédit pour subvenir à vos besoins de base (ex : payer l’épicerie) plutôt que pour leur côté pratique ? Vous faites-vous harceler par des créanciers ? Est-ce qu’il vous arrive de faire des chèques ou des paiements préautorisés sans provision ? Réduisez-vous vos dépenses d’épicerie ou d’autres dépenses essentielles pour pouvoir effectuer vos paiements ? Vous arrive-t-il d’utiliser une carte de crédit pour effectuer un paiement minimum dû sur une autre carte de crédit ?

Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, il est probable que vous soyez aux prises avec un problème de surendettement.

Qui peut m’aider ?

Un syndic autorisé en insolvabilité est un professionnel qui analyse votre situation et vous propose des solutions afin de vous aider à vous en sortir. C’est lui qui prend en charge votre dossier et qui s’occupe des prochaines étapes.

En d’autres termes, le syndic est la personne qui vous permet de retrouver un peu de quiétude - il s’assure que vos créanciers n’entrent plus en contact avec vous, il négocie avec ces derniers et vous donne les outils pour éviter de vous retrouver dans la même situation une deuxième fois.

Et quelles sont les solutions à l’endettement ?

Contrairement à la croyance populaire, la faillite n’est pas la seule solution lorsqu’on connaît des problèmes financiers.

Vous pouvez plutôt opter pour une consolidation de dettes. L’idée est très simple: si vous avez un crédit qui vous le permet, vous demandez un prêt à une institution financière afin de rembourser toutes vos dettes. Il est ensuite beaucoup plus facile de rembourser ce prêt à chaque mois. Un seul paiement, offrant souvent un taux d’intérêt plus avantageux que vos anciennes dettes.

Une autre option est de faire une proposition de consommateur. Cette solution vous permettra aussi de faire un paiement fixe à chaque mois à vos créanciers pour rembourser une partie seulement de vos dettes, sur une durée maximale de cinq ans. Lorsque votre entente est complétée et que vous avez terminé vos paiements, vous remettez le compteur à zéro !

Faire faillite peut faire peur et être intimidant, mais c’est pour plusieurs une solution qui permet de repartir du bon pied. Vous serez enfin libéré de vos dettes et pourrez retrouver votre vie normale, laissant tout le poids de vos problèmes financiers derrière vous.

Une chose est certaine: quel que soit votre niveau d’endettement, c’est en posant des gestes concrets qu’il sera possible de vous en sortir. Non, vos dettes ne vont pas disparaître comme par magie. C’est plutôt avec un plan et de bonnes habitudes que vous pourrez retrouver le chemin de l’épargne. Les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot sont des spécialistes qui ont aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes financiers. Ils peuvent vous aider à repartir à zéro.