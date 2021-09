Mon enfant regarde les mêmes films en boucle… Normal ou pas?

PRÉSENTÉ PAR

Vous êtes inquiet de voir votre enfant écouter encore et encore les mêmes films? Vous n’en pouvez plus d’entendre en boucle les répliques de La Reine des neiges, Le Roi lion ou La Petite sirène? Pas de panique! Les spécialistes le confirment : il s’agit d’un phénomène tout à fait normal dans le développement des tout-petits!

« On a peur que notre enfant ne veuille pas apprendre autre chose ou qu’il ne soit pas curieux. Mais, oui, il y a plusieurs avantages à toujours regarder les mêmes films… et ça lui fait du bien! D’abord, c’est un bon exercice de mémoire. Puis, comme l’enfant a peur de l’inconnu, ça le réconforte et ça lui permet d’apprivoiser doucement son anxiété », a expliqué Vincent Bolduc, dans le cadre du segment On est en famille présenté par Souris Mini au 107,3 Rouge.

« Aussi, comme le cerveau d’un enfant évolue beaucoup plus vite que le nôtre, il ne voit pas toujours exactement le même film. Il découvre chaque fois de nouvelles facettes car il a évolué émotivement. Et il fait des liens avec ce qu’il a vécu et ce qu’il a appris depuis son dernier visionnement », a ajouté le nouveau collaborateur de l’émission LA GANG DU MATIN avec Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Ève Côté.

Un dernier conseil : il est important de bien choisir les films que vos enfants regarderont car ceux-ci risquent de les revoir encore et encore… et vous aussi!

