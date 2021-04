Parler d'argent en couple: pas toujours si facile

Présenté par

L’argent est un sujet qui est tabou pour plusieurs couples et qui peut parfois être difficile à aborder, surtout si des dettes font partie de l’équation ou que les salaires ne sont pas les mêmes entre les deux partenaires.

Comment répartir ses finances à deux? Il existe plusieurs options, mais nous vous en présentons trois qui sont parmi les plus populaires.

Tout mettre en commun

On ouvre un compte conjoint et on y dépose tous les revenus. C’est à partir de ce compte que toutes les dépenses se feront.

Bien que cette option soit très simple, elle peut parfois mener à des conflits si un membre du couple a l’impression que l’autre dépense trop. En cas de séparation, il peut aussi être compliqué de prouver qui a payé quoi.

Répartir en fonction du salaire

Pour d’autres couples, on préfère plutôt se baser sur les revenus nets afin d’établir combien chaque personne contribuera aux dépenses. Par exemple, si l’un des partenaires a des revenus après impôts de 35 000 $ et que l’autre a des revenus aussi après impôts de 70 000 $, le deuxième contribuera deux fois plus aux dépenses. Pour plusieurs, c’est la façon la plus équitable de gérer l’argent dans un couple, surtout si les salaires des partenaires sont très différents.

Séparer moitié-moitié

Le calcul le plus simple à effectuer. On sépare les dépenses en deux, et chacun paye sa moitié. Si on utilise un compte conjoint, chaque partenaire y dépose le montant nécessaire, puis on utilise ce compte pour payer les comptes et autres dépenses. Cette approche est souvent choisie par les couples qui ont des salaires qui se ressemblent, mais peut rapidement devenir problématique si les revenus ne sont pas les mêmes.

Et les dettes dans tout ça?

Plusieurs croyances populaires survivent au fil du temps en lien avec les dettes en couple. Si votre conjoint a des dettes, est-ce que vous en êtes responsable? La réponse est toute simple: non. Une dette personnelle reste personnelle que vous soyez conjoints de fait ou mariés.

Dette personnelle

Si votre conjoint fait une demande de prêt, il est le seul responsable de cette dette. Par contre, si vous vous portez garant ou que vous avez co-signé le contrat, vous devenez responsable à 100% (et non 50% tel qu’on le pense souvent) si votre conjoint ne peut plus répondre à ses obligations. Aussi, cette dette sera probablement rapportée à votre dossier de crédit et comptera dans votre ratio d’endettement.

Dette conjointe

Si vous faites un emprunt en couple, au nom des deux personnes, vous êtes tous deux responsables du remboursement de ce prêt et ce peu importe si vous avez utilisé le crédit ou non. Si votre partenaire n’a plus les moyens de rembourser le montant emprunté, vous devenez alors entièrement responsable de la dette.

Comment parler d’argent en couple?

Il peut être difficile de parler d’argent en couple et c’est pourquoi à peine 50% abordent le sujet. Pourtant, c’est une discussion qui est essentielle pour éviter de mauvaises surprises ou des conflits dans le futur. Alors comment faire? On peut commencer par établir un budget de couple afin d’entamer la conversation. Cela vous permettra de parler ouvertement de vos revenus, de vos dépenses et de vos dettes à rembourser. Cette conversation vous permettra aussi d’exprimer vos priorités: est-ce que vous voulez vous offrir du bon temps ou mettre de l’argent de côté?

Le plus important est d’avoir une conversation et de vous assurer d’être confortable avec les choix qui sont faits. Établir un budget en couple, ça veut aussi dire qu’on retrouve une certaine liberté financière parce qu’on ne doit plus assumer toutes les dépenses seuls. C’est le moment idéal pour revoir sa stratégie et enfin remettre de l’ordre dans ses finances.

Si vous avez besoin d'aide, les conseillers de Raymond Chabot sont là pour vous aider à prendre les décisions qui vous permettront de retrouver