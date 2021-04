Réorganiser sa garde-robe au printemps, quoi garder et quoi donner?

Enfin le beau temps est arrivé et il est plus que temps de sortir ses vêtements d’été. Pourquoi ne pas profiter de ce changement de saison pour réorganiser sa garde-robe? La tâche peut sembler insurmontable mais avec ces quelques étapes faciles, vous saurez quoi garder et quoi donner.

Étape 1 : Vider, trier et recommencer

La première étape est d’abord de faire l’inventaire de ce que vous avez dans votre garde-robe. Sortez tout et placez les morceaux par catégorie sur votre lit. Les robes, les pantalons, les chemises, les t-shirts, etc. On veut tout voir pour mieux passer à la prochaine étape.

Étape 2 : Se questionner puis décider

Afin de décider si vous conservez, donnez, vendez ou jetez le vêtement en question, posez-vous les questions suivantes :

Est-ce que j’aime ce morceau?

Oui : question suivante. Non : s'il est en bonne condition, on le met dans la pile à donner ou vendre, sinon on s’en débarrasse.

Est-ce qu’il me fait encore?

Oui : question suivante. Non : si vous ne pensez pas qu’il vous fera dans un avenir rapproché, donnez!

Est-ce que je l’ai porté régulièrement ces dernières années?

Oui : question suivante. Non : demandez-vous pourquoi! Généralement, un vêtement qui n’est pas porté depuis quelques années ne le sera pas plus cette année. Est-ce qu’il ne s’agence pas à vos autres vêtements? Est-ce qu’il a une valeur sentimentale? Passez au suivant; vendez, jetez ou donnez!

Est-ce que mon vêtement est encore en bon état?

Oui : Ce morceau a passé le test! Non : on jette, un point c’est tout.

Étapes 3 : Ne pas oublier les petits morceaux : les sous-vêtements

Le tiroir à sous-vêtements est souvent négligé! On y entasse les culottes, les bas troués et les soutien-gorge. Tout au fond du tiroir se cache bien souvent ce qui ne fait plus ou qui n’est plus en état d’être porté! Videz ce tiroir et posez-vous les questions de l’étape 2. Évidemment, on ne donne pas ses vieilles culottes ou bas, mais vous pouvez faire don de vos soutien-gorge désuets!

Étape 4 : Ranger tout au bon endroit

Maintenant que vous savez quels vêtements conserver, c’est le temps de les ranger. Le secret d’une garde-robe efficace c’est la visibilité et l’accessibilité. C’est simple, on ne porte pas ce qu’on ne voit pas! Tous les vêtements de la saison précédente doivent se retrouver dans un bac, une boîte ou dans une autre garde-robe afin de faire place aux morceaux estivaux. Classez-les par catégorie : pantalons, jupes, robes, chemisiers, chandails, et ainsi de suite, et pour faciliter votre routine matinale, pensez les ranger par couleurs. Prévoyez une section pour vos accessoires favoris (sacs à main, foulards, ceintures) et vous aurez la garde-robe de vos rêves.

Gageons que vous avez retrouvé certains vêtements coup de cœur en faisant tout ce tri. Vous êtes fin prêtes pour la nouvelle saison, avec de l’espace en plus!