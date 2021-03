Amélie vous propose un brunch craquant.

Quand je pense au brunch idéal, il y a plusieurs plats sur la table, une odeur de pain grillé qui flotte dans l’air et le sentiment que le temps s’arrête pour qu’on savoure pleinement ce moment-là ensemble, à refiller notre café plus d’une fois ! On sera probablement que quelques-uns autour du brunch de Pâques cette année mais … voyons ça comme une pratique pour les plus grandes tablées à venir.

Au menu, deux options :

Les oeufs bénédictines au saumon fumé

La casserole gratinée aux saucisses et aux beignes à l’érable

Vous trouverez pratiquement tous les ingrédients aux Galeries Gourmandes et dans votre garde-manger : c’est simple, promis !

Oeufs bénédictine au saumon

Pour les œufs bénédictine parfaits, il faut maîtriser la cuisson des œufs pochés. En faire un ou deux, okay … mais en cuisiner pour une famille complète et qu’ils soient tous prêts en même temps ? Ouf. La solution réside dans un petit appareil super compact qui est ma révélation de la dernière année dans la cuisine : le thermocirculateur. Celui que j’utilise provient de la Boutique Ricardo. Le thermocirculateur va vous permettre de cuire parfaitement des œufs pochés grâce à sa précision de température. L’opération sera plus longue (une heure environ) mais puisqu’on peut cuire tous les oeufs en même temps et que l’appareil n’exige pas de supervision : on occupe cette heure en avançant la préparation pour la suite. Vous trouverez la marche à suivre complète dans le feuillet d’instruction de l’appareil.

Pour me simplifier la vie, je triche et j’achète une base de sauce hollandaise en sachet : tellement simple et aussi bonne que celle faite maison! Au Marché Adonis, vous trouverez dans la section épicerie une multitude d’alternatives.

J’adore le salé qu’apporte le saumon fumé dans une recette comme celle-ci. Puisque l'œuf est assez neutre et la sauce aussi, j’ajoute un bon gros morceau de saumon fumé à froid de chez Némeau Poissonnerie: un GROS morceau oui, parce qu’on veut pouvoir goûter le poisson au travers du reste. Vous n’êtes pas fan de saumon fumé ? Arrêtez à la boutique Les Canardises pour un pot de rillettes de canard, ce sera un excellent substitut.

Et on monte ça sur quel pain ? L’évidence serait un muffin anglais mais personnellement, je préfère acheter un pain complet ou un pain à la farine d'épeautre chez À Chacun Son Pain. Je le coupe en tranches doublement plus épaisses que la normale et je fais griller le pain doucement dans un poêlon avec un peu de beurre, juste pour le réchauffer et lui ajouter du crounch. Assemblez le tout et servez.

Casserole gratinée aux saucisses et aux beignes à l’érable

La casserole déjeuner se prépare d’avance et vous pourriez simplement la faire gratiner à la dernière minute. C’est savoureux ! Choisissez une variété de saucisses douces chez Le Roi du Boudin par le Pied Bleu. Je fais revenir doucement les saucisses dans un poêlon pour les cuire presque complètement. Faites tiédir et tranchez en visant environ deux centimètres d’épaisseur. Et la suite devient décadente ! Au lieu des traditionnelles pommes de terre dans votre casserole, je vous propose d’y ajouter des morceaux de beignes à l’érable de chez Beignes d’Antan.

Coupez en morceaux quelques beignes natures ou à l’érable pour les disposer à travers vos morceaux de saucisses dans une casserole ou un plat en pyrex bien beurré au préalable, en s'assurant qu'il peut aller au four. Pour lier le tout, ajoutez quatre à six œufs fouettés au travers des ingrédients de votre casserole.

Le meilleur pour la fin : le fromage! La Laiterie Charlevoix offre tellement une grande variété de fromages fins tous différents et savoureux, vous pourriez varier selon vos envies et ce serait certainement délicieux. Mon cœur penche pour le 1608, avec ses notes délicates de beurre et de pommes vertes : le top. Râpez et disposez sur les autres ingrédients. On met au four 20-35 minutes à 375F pour réchauffer complètement tous les ingrédients, cuire les œufs et faire gratiner le fromage. Au moment de servir, les becs sucrés pourraient avoir envie de verser un peu de sirop d’érable sur leur portion. Pour ma part, je trempe mes bouchées de saucisses dans la moutarde à l’érable de Ma Cabane en Gaspésie, c’est juste assez sucré à mon goût.

Les petits plus à ajouter à la table

C’est un brunch, alors ça nous prend du vrai bon pain, et en abondance ! C’est pour cette raison que j’aime placer une station grille-pain libre-service tout près de la table ou simplement déposer le grille-pain à une extrémité de celle-ci pour qu’on fasse nos toasts à mesure pendant le repas. Chez À Chacun Son Pain, le pain choco-canneberge et le pacanes-érable (la saveur du mois) sont mes coups de cœur pour finir un brunch avec une rôtie qui fait office de dessert.

La touche finale pour transformer votre table, comme si vous étiez au resto : une déco sans effort qui donne un superbe coup d'œil ! Visitez Élodie Fleuriste et choisissez parmi ses fleurs fraîches un bouquet qui vous inspire: c’est l’étape la plus complexe … tout est tellement beau, on se croirait dans un champ de fleurs sauvages. Arrivé à la maison, séparez les fleurs qui constituent le bouquet et disposez-les dans des petits verres courts ou directement sur les essuie-main, attachées avec un ruban de raphia ou de la corde de jute.