Beaujolais Blanc 2020

Chardonnay – Jean-Paul Brun

Beaujolais - France

Code : 713495

Prix : 27.60 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Des volailles en sauce, un pâté au saumon, une fondue au fromage…

Ce très beau chardonnay est signé par un des plus talentueux vigneron du Beaujolais, Jean-Paul Brun. Ce dernier propose différents crus qui sont vraiment digne de mention sur notre marché. Ce blanc charme par ses enivrants parfums, par sa texture sphérique et enveloppante ainsi que ses courbes sensuelles et élancées. C’est un produit pour les harmonisations mets-vins à table d’avantage que pour l’apéro ou les débuts de repas. Vous pourrez l’allonger en cave aisément 4-5 ans.