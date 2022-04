Bolgheri 2019

Poggio ai Ginepri – Tenuta Argentiera

Toscane - Italie

Code : 11161299

Prix : 23.80 $

Disponibilités : 160 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l’oxygéner au moins une trentaine de minutes en carafe avant son service.

Un risotto aux cuisses de canard confites, des cannellonis en sauce tomate…

C’est du « sapré beau jus toscan » ça les amis ! Il sera bien difficile de dénicher mieux en matière de vin rouge sous la barre des 25 $ en succursale ! Suite à une bonne aération en carafe, le vin bavardera haut et fort dans le verre. C’est fumé, envoutant, intense, bien fourni, passablement tannique ainsi que de bonne complexité aromatique et gustative. C’est fort bon dès maintenant et ça tiendra la route encore au moins 6 ou 7 ans dans votre réserve personnelle.