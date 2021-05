Bordeaux 2016

Christian Moueix

Bordeaux - France

Code: 13734337

Prix: 17.40 $

Disponibilités: 12 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Navarin d'agneau, entrecôte de boeuf, burger de bison...

Cet assemblage de 80 % de merlot et de 20 % de cabernet franc s'avère une très bonne introduction pour toute personne qui effectue ses premiers pas vers les rouges bordelais entrée de gamme. Le produit jouit de la superbe cueillette de 2016. On hume un joli fruité ainsi que des émanations de cuir, de boîte à cigares et de feuilles mortes qui sont fort représentatives des rouge de cette réputée zone viticole. Buvez la bouteilles lors des 2-3 années suivant son achat pour pleinement en profiter.