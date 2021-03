Cabernet/Malbec 2018

London Calling - Claymore

Clare Valley - Australie

Code: 13699631

Prix: 20 $

Disponibilités: 120 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Une trilogie de mini-burgers, un ragout de boeuf à la bière noire, des côtes levées bien juteuses...

On retrouve 75 % de cabernet-sauvignon et 25 % de malbec dans cette cuvée australienne. Nous sommes ici en présence d'un rouge bien mur au profil moderne possédant des saveurs affirmées et une signature assez «Nouveau Monde». Par contre, celui-ci n'est ni sucré, ni trop boisé et si vous le servez rafraichit, il ne sera nullement massif, lourdaud ou encombrant au gustatif. Buvez la bouteille au courant 2 années à venir pour pleinement en profiter.