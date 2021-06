Cabernet Sauvignon 2019

Altosur - Finca Sophenia

Mendoza - Argentine

Code: 13985700

Prix: 16.95 $

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Burgers, grillades tex-mex, assortiments de saucisses...

Ce joli et réussi cabernet sud-américain ne se prends certainement pas pour un «grand cru». Il s'agit d'un rouge du Nouveau Monde qui est honnête, gourmand, efficace, simple et sans vice. Ni sucré, ni trop concentré, ni trop boisé, on aime! Il aura toute sa place avec quelques amis et des viandes grillées sur votre BBQ. Bon dès ce soir ou lors des 2-3 années à venir.