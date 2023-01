Cabernet Sauvignon 2020

Antiguas Reservas - Cousiño-Macul

Vallée de Maipo - Chili

Code: 212993

Prix: 19.45 $

Disponibilités : 420 bouteilles en ligne et 405 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des brochettes de boeuf, des burgers de porc effiloché, des côtes levées bien juteuses...

On ne se lassera probablement jamais de ce joli et réussi cabernet sud-américain qui est sur les tablettes du monopole de la SAQ depuis des lunes! Ce fiable et constant rouge ne connait pas le sens des mots « mauvais millésimes ». Il est expressif sur le plan olfactif ainsi que juste assez tannique et généreux en bouche. Aucun problème à l'allonger encore 5-6 bonnes années en cave.