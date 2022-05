Cahors 2019

Malbec 646 - Maison Rigal

Sud-Ouest - France

Code : 14718291

Prix : 12.20 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une bonne vingtaine de minutes en carafe.

Un pâté mexicain, une bavette de bœuf et ses frites bien croquantes…

Il est sans grande vertu mais sans vice non plus ce malbec de la très connue appellation Cahors. Rien ne cloche, rien ne fait défaut et il s’agit d’un rouge fort agréable et sans fausse « note ». En fait, la qualité et la justesse de son fruit est fort surprenante si on tient compte que le produit coute seulement une douzaine de huards. Donc rien de grandiose mais rien à faire effectuer la grimace non plus. Les plus patients oseront l’oublier en cave encore 3 ou 4 ans.