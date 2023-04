Cahors 2020

Cuvée Tradition - Château Eugénie

Sud-Ouest - France

Code : 721282

Prix : 16.45 $

Disponibilités : 36 bouteilles en ligne et 125 succursales en province.

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une vingtaine de minutes en carafe.

Des cuisses de canard confites, une tourtière du lac, un pain de viande maison...

Ce tout à fait recommandable vin rouge français est constitué de 80 % de malbec et de 20 % de merlot. Les parfums de réglisse noire, de crayon feutre et de baies sauvages sont bien invitants à l'olfactif. Les tanins sont quelque peu fondus et aucunement asséchants en bouche. Ce n'est ni trop riche ni trop costaud et le produit se déguste fort bien dès maintenant. Vous pourrez également allonger la bouteille encore 5-6 bonnes années en cave.