Catalunya 2020

GX – Alta Alella

Catalogne - Espagne

Code : 14223791

Prix : 18.05 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Une tourtière de petits gibiers ou une fondue de cubes de gros gibiers à poil.

Ce 100 % grenache (cuvée monocépage) en offre beaucoup pour seulement 18 $ ! On aime son profil juteux, gourmand, pulpeux et sa généreuse masse de fruit. Les chasseurs et chasseuses seront aux «petits oiseaux» car il s’agit d’un rouge qui fera de très belles harmonisations mets-vins avec les viandes de bois. La version vin blanc de ce même produit coutant 19.50 $ est également impeccable. Une bouteille à consommer au courant de 3-4 années suivant son achat.