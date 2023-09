Chenin Blanc 2022

Douglas Green

Western Cape - Afrique du Sud

Code: 12698872

Prix: 11.45 $

Disponibilités: 110 bouteilles en ligne et 225 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un gros croque-monsieur ou un grilled cheese de fromage du Québec.

Ce sympathique et efficace chenin sud-africain est fort recommandable pour moins de 12 huards. Parfums de miel et de cire chaude, bouche ronde et enveloppante, finale sans lourdeur... Rien de grand mais rien à vous faire grimacer non plus. Impeccable et sans grande promesse. Buvez la bouteille au courant de 6 à 12 mois suivant son achat.