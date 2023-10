Chianti Classico Riserva 2020

Piccini

Toscane - Italie

Code: 11768795

Prix: 19.95 $

Disponibilités: 100 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Votre meilleure lasagne maison ou une assiette de veau parmigiana.

La bouteille de ce 100 % sangiovese toscan est magnifique et le « jus » à l'intérieur de celle-ci est également impeccable. Un cru qui ne renie pas ses origines italiennes en offrant des émanations de tapenade d'olive noire, de tomate séchée et d'herbes à cuisson provençales. La bouche est fraiche et juste assez dodue. Vos créations culinaires à l'italienne n'auront qu'à bien se tenir ! La bouteille pourra tranquillement vieillir 3-4 ans dans la noirceur de votre réserve.