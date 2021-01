Cinsault 2019

Pardonnez-moi - Old Road Wine Company

Coastal Region - Afrique du Sud

Code: 14221349

Prix: 16.95

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 15 degrés Celsius

Du cinsault sud-africain comme on l'aime! Frais, juteux, glissant, facile, désaltérant, peu tannique et digeste au plus haut point. Ce n'est certainement pas un «grand cru» qui vous fera effectuer une génuflexion à chaque gorgée mais le fruité est net, juste et rassasiant à souhait. Les plats à partager lui feront honneur. À boire lors des 12 à 18 prochains mois.