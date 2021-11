Costières de Nîmes 2019

Héritage – Vieilles Vignes – Château de Nages

Rhône - France

Code : 12268231

Prix : 19.85 $

Disponibilités : 170 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Brochettes de bœuf, côtelettes d’agneau, bavette de bison…

Vous en aurez définitivement plein les papilles avec cet assemblage de grenache, de syrah ainsi que d’une petite pointe de mourvèdre ! C’est un rouge au profile sudiste qui est plein, savoureux, envoutant et fort engageant. Il offre des parfums épicés et fumés. La masse de fruit est généreuse et les tanins sont présents mais nullement imposants. Impeccable dès maintenant ou lors des 3-4 années à venir.