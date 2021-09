Coteaux Varois en Provence 2020

Château La Lieue - Famille Vial

Provence - France

Code: 11687021

Prix: 18.85 $

Disponibilités: 285 bouteilles en ligne et 315 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Une salade de légumes du jardin, une entrée de saumon fumé, une soupe froide de tomate...

Ce délicieux et désormais célèbre rosé provençal nous fera étirer l'été pour encore quelques journées! Coloration pâle aux reflets saumonés, délicats et aguicheurs parfums, bouche sphérique et enveloppante, finale fraiche et persistante... On aime TOUT de ce très bon produit du sud la France! Il est à boire dès maintenant ou lors de 18 mois à venir pour pleinement en profiter.