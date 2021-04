Côtes Catalanes 2019

Vieilles Vignes de Grenache - Cuvée Nicolas - Domaine Lafage

Roussillon - France

Code: 12211366

Prix: 19.10 $

Disponibilités: 145 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des plats cuits à la mijoteuse. Du veau, du boeuf, de l'orignal...? Oui!

Cette cuvée Nicolas est exclusivement issue de vieilles vignes grenache noir. On retrouve ici un rouge du Sud de la France qui est parfumé, expressif et bien engageant à l'olfactif. Ses tannins sont gras et présents mais pas durs ni asséchants. Il ne faut pas être effrayé par ses 15 % d'alcool car la fraicheur et l'acidité sont au rendez-vous. Impeccable et sans fausse note pour moins de 20 $. Un très bon blanc baptisé Centenaire est également élaboré par le même domaine et il coute 18.60 $ (13227845) la bouteille. Ce rouge est à boire dès ce week-end ou au courant des 4-5 années à venir.