Côtes Catalanes 2021

Cuvée Centenaire - Domaine Lafage

Languedoc-Roussillon - France

Code: 13227845

Prix: 18.10 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Une fondue au fromage, du poisson pané, des vol-au-vent de poulet...

On retrouve dans cet assemblage du sud de la France du grenache gris, du grenache blanc ainsi que de la roussanne. En ne le servant pas trop froid, vous profiterez de ses charmants parfums de miel, de cire chaude, de citronnelle et de fleurs blanche. La bouche est huileuse, enveloppante, sphérique et de bon volume. Les harmonisations mets-vins à table seront nombreuses car une texture bien caressante est au rendez-vous. Une cuvée à boire dès maintenant ou lors des 3-4 années suivant son achat.