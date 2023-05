Côtes de Provence 2021

Pétale de Rose - Château la Tour de l'Évêque

Provence - France

Code: 425496

Prix: 21.55 $

Disponibilités: 120 bouteilles en ligne et 310 succursales en province.

Servir à 10-11 degrés Celsius

Du homard, du crabe des neiges, des crevettes en écailles, une assiette de sushis...

Ce rosé provençal est un incontournable depuis de nombreuses années sur notre marché. Le classique, indémodable et tellement réconfortant Pétale de Rose de la talentueuse vigneronne Régine Sumeire ne connait pas le sens des mots « millésime difficile ». Ce dernier est toujours en grande forme ! Parfums grandement invitants, bouche enveloppante et huileuse, finale fraiche, salivante et persistante... Un must à toujours avoir sous la main ! Aucun souci à l'allonger 2-3 ans dans sa réserve.