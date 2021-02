Côtes du Rhône 2019

Les Halos de Jupiter - Michel Gassier & Philippe Cambie

Rhône - France

Code: 11903619

Prix: 17.95 $

Disponibilités: 110 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Des viandes de gros gibiers à poil, du boeuf mariné, des côtelettes d'agneau grillées...

C'est une autre belle trouvaille de la partie méridionale de la vallée du Rhône que cet assemblage qui est majoritairement composé de grenache (85 %) et complété par de la syrah ainsi qu'une petite pointe de mourvèdre. On aime son accent sudiste et son envoutant profil méditerranéen. Frais, épicé, fumé, délicatement parfumé et sans la moindre trace de maquillage techno! Impeccable dès ce soir ou lors des 3-4 années à venir.