Côtes du Roussillon 2020

Marie-Gabrielle - Domaine Cazes

Roussillon - France

Code: 851600

Prix: 19.80 $

Disponibilités: 240 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Une bavette ou une entrecôte de boeuf et ses frites épicées.

Égale à elle-même, cette cuvée roussillonnaise est impeccable et sans fausse note depuis de nombreux millésimes. Saveurs franches et précises, parfums invitants, fraicheur gustative... Rien ne cloche et le produit en offre beaucoup pour seulement 20 dollars. Il vous sera possible de l'oublier au moins 2-3 ans dans votre cellier.