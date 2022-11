Un joli, bien fourni et fort réussi assemblage languedocien !

Faugères 2020

Vallongue – Château des Estanilles

Languedoc - France

Prix : 18.45 $

Servir à 16 degrés Celsius

Une assiette de pita de bœuf ou d’agneau, un gros pain de viande maison…

On retrouve ici de la syrah, du grenache ainsi qu’un petit pourcentage de carignan et de mourvèdre. Le produit offre un nez séduisant de poivre long, de notes fumées ainsi que des parfums d’herbes de Provence. Au gustatif, les tanins sont lisses et à cent lieues d’être trop présents ou asséchants. Rien ne cloche, rien de fait défaut et le vin est impeccable pour seulement 18 $. Buvez la bouteille lors des 2-3 prochaines années pour pleinement en profiter.