Gamay 2020

Malivoire

Péninsule du Niagara – Ontario - Canada

Code : 11140498

Prix : 19.95 $

Disponibilités : 155 succursales en province

Servir à 15 degrés Celsius

Un poulet BBQ, une assiette de charcuterie, une longe de porc…

Pour seulement 20 dollars, c’est encore et toujours une valeur sûre que ce cru ontarien exclusivement fait de gamay ! La chair et la soif se sont donnés rendez-vous sous le même bouchon ! C’est frais, juteux, jeune, fringant, souple, peu tannique et surtout, vraiment pas compliqué comme type de produit. Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir pour bien en profiter.