Grenache 2020

Vieille Mule - Jeff Carrel

Languedoc-Roussillon - France

Code: 13284604

Prix: 16.65 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Des plats en sauce brune tel un hot chicken ou une assiette de roast beef.

Ce 100 % grenache du Sud de la France est tout aussi plaisant que lors des millésimes précédents. Frais, digeste, juteux, peu tannique, de bonne descente, non bois et sans fausse note. Loin d'être un « grand cru » mais encore plus loin d'être une « anorexique piquette ». Une cuvée à consommer au courant des 2 prochaines années.