Un blanc espagnol qui en offre beaucoup pour moins de 18 huards !

Grenache Blanc 2021

Via Terra - Edetaria

Terra Alta – Catalogne – Espagne

Code : 13802969

Prix : 17.85 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Une coquille Saint-Jacques, un liguine aux fruits de mer…

Ce 100 % grenache blanc s’avère un superbe coup de cœur ! On aime ses parfums floraux et ses notes de fruits à chair blanche. Même son de cloche pour le gustatif qui est sphérique, gras, enveloppant et tout en fraicheur. C’est issu d’une culture biologique et sans la moindre trace de sucre résiduel. Du « sapré » bon blanc à petite facture ! Impeccable dès maintenant ou lors des 2-3 années à venir.