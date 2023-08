Grüner Veltliner 2022

Vision - Markus Huber

Autriche

Code: 14514310

Prix: 18.50 $

Disponibilités: 205 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Sushis, salades, filets de poisson, crevettes fraiches...

Cet exotique, invitant et aguicheur blanc d'Europe de l'est est exclusivement fait de grüner veltliner. C'est frais, parfumé, aérien, digeste et sans lourdeur gustative. L'été n'est terminé et il aura sa place à l'apéro sur la terrasse ou en bordure de la piscine. Dévissez-lui sa capsule lors des 12 à 18 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.