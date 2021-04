IGT Toscana 2019

Fumaio - Banfi

Toscane - Italie

Code: 854562

Prix: 15.80 $

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Fruits de mer, poisson à chair blanche, produits en pâte feuilletée...

Ce joli blanc entrée de gamme toscan est fait de 2 cépages internationaux, le chardonnay et le sauvignon. Pour une quinzaine de dollars, vous serez en présence d'un vin plaisant, facile, passe-partout et fort efficace qui offre des parfums de fleurs blanches et d'agrumes. Un produit impeccable pour les ensoleillées journées de printemps. Buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.