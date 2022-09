Insoglio del Cinghiale 2020

Tenuta Campo di Sasso

Toscane - Italie

Code : 14640480

Prix : 29.30 $

Disponibilités : 60 bouteilles et 105 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

Du veau ou du bœuf avec des légumes racines cuits à la mijoteuse.

Menoummmm qu’il est bon ce fourni et profond rouge vin toscan ! Il s’agit d’un assemblage de syrah, de merlot, de cabernet sauvignon, de cabernet franc ainsi que de petit verdot qui a vieillit pendant quelques mois en fût de chêne français. Après une bonne oxygénation en carafe, le produit offre des notes de réglisse noire, de bois neuf, de crayon feutre, de baies sauvages... Le gustatif est complexe, dense, détaillé, profond et de fort bon relief. Les plus patient oseront l'allonger jusqu’à environ 8 ans dans leur cellier.