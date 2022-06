Le Cigare Volant 2019

Bonny Doon

Californie – États-Unis

Code : 14602889

Prix : 24.95 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Une belle pièce de viande marinée et une papillote de légumes racines.

Ce rouge possède une signature d’avantage européenne que californienne. Le grenache noir domine ce savoureux assemblage de cépages rhodaniens. C’est fumé, parfumé, épicé, envoutant et juste assez fourni en fruit. On aime et on en demande un deuxième verre ! Impeccable dès maintenant ou lors de 3-4 années à venir.