Le Colombier 2020

Massaya

Vallée de la Bekaa - Liban

Code : 10700764

Prix : 19.70 $

Disponibilités : 24 bouteilles en ligne et 155 succursales en province.

Servir à 16-17 degrés Celsius

Un pain pita à l'agneau, une brochette de boeuf et de poivrons multicolores...

Cet assemblage de cinsault, de grenache et de tempranillo offre une bien belle complexité aromatique et gustative pour une cuvée ne coutant même pas 20 dollars. Épicé, engageant, fumé, expressif, bien fourni... Il y a de la chair autour de l'os mais le produit n'est pas « lourdaud » ni imposant en dégustation. Est-ce qu'il tiendra 3 ou 4 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve? Tout à fait!