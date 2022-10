Le Génie Orange 2021

Domaine des Grandes Espérances - Saget la Perrière

Loire - France

Code : 14555744

Prix : 23.35 $ (500ml)

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir à 12-13 degrés Celsius

Des créations culinaires ayant du poulet, des crevettes, des agrumes, de la courge et/ou de la… citrouille !

Vous cherchez un bon vin de macération (vin orange) pour la fête de l’halloween ? En voici un très bon et à facture modeste pour vous ! Il est exclusivement fait de chenin blanc dans la vallée de la Loire. On aime ses invitants et enivrants parfums d’agrumes et d’épices douces ainsi que son caressant gustatif qui est rond, gras et bien élancé. Dégustez-le au courant des 3 prochaines années pour pleinement en profiter.