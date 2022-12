Un rouge de l’appellation Madiran qui est signé par un des plus talentueux vinificateur de France !

Madiran 2017

Château Bouscassé – Alain Brumont

Sud-Ouest - France

Code : 856575

Prix : 21.55 $

Disponibilités : 310 bouteilles en ligne et 21 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Un pâté mexicain, un cassoulet, une grosse tourtière du lac…

Du tannat et les 2 cabernets sont ici présents dans cet assemblage gascon. Il s’agit d’un rouge possédant des épaules juste assez larges et une matière tannique présente mais nullement imposante. Ses 5 ans d’âge lui vont à ravir et on en a plein les « babines » pour même pas 22 dollars. Impeccable dès maintenant ou lors des 4-5 années à venir.