Malbec 2019

Catena

Mendoza - Argentine

Code : 478727

Prix : 22.10 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Un onglet de bœuf ou de la macreuse de bœuf, un filet mignon de bison, des côtelettes d’agneau…

Ce coloré, parfumé et fort plaisant rouge sud-américain est exclusivement fait du cépage malbec. Cette variété de raisin offre habituellement des vins aux reflets violacés, à l’olfactif intense et engageant ainsi qu’à la bouche pleine, gourmande et passablement tannique. Pas de lourdeur, pas de sucre résiduel, ni de notes trop boisées ne sont au rendez-vous avec cette délicieuse cuvée de la réputée famille Catena. C’est bon maintenant et ça tiendra en cave encore 7-8 ans sans soucis.